Agrigento Capitale della Cultura 2025. Verrà replicato lo stesso cliché del concerto de “Il Volo”. Lo spettacolo sarà registrato nella Valle dei Templi e poi mandato in onda su RaiUno. Prevista la presenza dei ministri Giuli e Santanchè.

Un altro grande concerto nella Valle dei Templi si prepara a illuminare Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025. Stavolta toccherà al Maestro Riccardo Muti e all’Orchestra giovanile Luigi Cherubini di Ravenna suonare tra le antiche colonne del tempio della Concordia, il 7 luglio. L’evento sarà registrato e trasmesso su RaiUno, seguendo lo stesso modello adottato per il concerto de “Il Volo”, che puntava a esaltare la straordinaria bellezza della Valle.

Il progetto prevede un investimento di oltre un milione e mezzo di euro, di cui 850mila finanziati direttamente dal Parco Archeologico della Valle dei Templi. La Regione Siciliana dovrebbe coprire il resto attraverso i fondi destinati ad Agrigento Capitale.

Il concerto di Muti non sarà un evento unico: l’Orchestra Cherubini, infatti, si esibirà in diverse tappe in tutta Italia, da Torino a Udine, da Lucca a Napoli. Il debutto ad Agrigento servirà, dunque, da anteprima per il tour.

La serata del 7 luglio sarà impreziosita dalla presenza di ospiti d’onore: i ministri della Cultura Gennaro Sangiuliano, del Turismo Daniela Santanchè e delle Riforme Maria Elisabetta Alberti Casellati. Il ministro Giuli inaugurerà anche la nuova sezione della mostra “Tesori d’Italia” a Villa Aurea, con opere di artisti italiani come Caravaggio e De Chirico.

Sul palco della Valle risuoneranno brani tratti dalla “Norma” di Bellini, “Le quattro stagioni” di Verdi, musiche di Nino Rota, e il celebre “Boléro” di Ravel. L’Orchestra Cherubini, fondata da Muti nel 2004, è composta da 130 musicisti tra i 18 e i 30 anni. Solo pochi fortunati ad Agrigento potranno ascoltarli dal vivo.

