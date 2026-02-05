“Piazza Pulita”, il Comune premia l’Arma: sei Benemerenze al Merito Civile per l’operazione antidroga

Agrigento rende omaggio a chi ha difeso il territorio con rigore, professionalità e senso dello Stato. Il sindaco Francesco Miccichè, insieme alla Giunta comunale, ha conferito sei Benemerenze al Merito Civile ai militari dell’Arma dei Carabinieri che hanno avuto un ruolo decisivo nell’indagine denominata “Piazza Pulita”, operazione che ha portato allo smantellamento di un gruppo criminale dedito allo spaccio di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, anche nei confronti dei minori.

La cerimonia si è svolta in mattinata nella sala consiliare del Comune di Agrigento, alla presenza del presidente del Consiglio comunale Giovanni Civiltà e del comandante provinciale dell’Arma, Nicola De Tullio. I riconoscimenti sono stati attribuiti al Vice Brigadiere Silvio Marco Rucchetta, all’Appuntato Scelto Q.S. Vincenzo Manguso, al Maresciallo Capo Gianluca Garozzo, al Maresciallo Francesco Bifulco, al Vice Brigadiere Domenico De Giglio e all’Appuntato Massimo Pedano.

Nella motivazione ufficiale si sottolinea il contributo “determinante, con encomiabile senso del dovere, spiccata professionalità ed intuito investigativo” che ha consentito il successo dell’indagine, conclusasi con l’esecuzione di provvedimenti restrittivi a carico di sei indagati e il sequestro di un consistente quantitativo di droga, suscitando il plauso dell’opinione pubblica.

«Oggi consegniamo queste benemerenze al merito civile a uomini che si sono distinti nel nostro territorio per aver portato a termine un’operazione importantissima – ha dichiarato il sindaco Miccichè –. Ringrazio l’Arma dei Carabinieri e, in particolare, il colonnello De Tullio per il lavoro continuo svolto quotidianamente, soprattutto sul fronte della prevenzione e della tutela della pubblica incolumità».

Parole di apprezzamento anche da parte del comandante provinciale: «È un’attestazione importante per l’impegno dell’Arma – ha evidenziato De Tullio –. L’indagine ha riguardato il contrasto allo spaccio nel centro storico negli scorsi anni, ma l’attività prosegue ancora oggi con sequestri e perquisizioni, per garantire maggiore sicurezza ai cittadini e migliorare la qualità della vita del territorio».

Un riconoscimento pubblico che ribadisce il valore della collaborazione tra istituzioni e Forze dell’Ordine e rafforza il messaggio di attenzione e presidio costante sulla sicurezza della città.

