Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, e la Giunta comunale, hanno approvato e consegnato sei “Benemerenze al Merito Civile” in favore del vice brigadiere Silvio Marco Rucchetta, dell’appuntato scelto Vincenzo Manguso, del maresciallo capo dei carabinieri della Legione “Sicilia”, Gianluca Garozzo, del maresciallo Francesco Bifulco, del vice brigadiere Domenico De Giglio e dell’appuntato Massimo Pedano, che hanno partecipato alle attività investigative nell’ambito dell’indagine antidroga denominata “Piazza Pulita”, condotta dai carabinieri della Stazione di Agrigento, che ha permesso di smantellare una “cellula” straniera, dedita allo spaccio di hashish, marijuana, pasticche Rivotril, e in qualche caso cocaina ed eroina, che operava nella zona soprastante piazza Ravanusella.

Questa mattina nella sala consiliare del Comune di Agrigento, il sindaco Miccichè, in presenza del presidente del Consiglio comunale, Giovanni Civiltà, e del comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, colonello Nicola De Tullio, ha conferito i riconoscimenti, con la seguente motivazione:

“Per aver contribuito in maniera determinante, con encomiabile senso del dovere, spiccata professionalità ed intuito investigativo al successo di un’indagine delle Forze dell’Ordine, finalizzata a disarticolare un gruppo criminale dedito allo spaccio di consistenti quantitativi di sostanze stupefacenti, anche nei confronti dei minori. L’operazione denominata “Piazza Pulita”, che ha impegnato le Forze dell’Ordine, si concludeva con l’esecuzione di un provvedimento restrittivo a carico di sei indagati e il sequestro di un cospicuo quantitativo di droga, suscitando il plauso dell’opinione pubblica”.

E il sindaco Miccichè, aggiunge: “Oggi consegniamo queste benemerenze al merito civile a degli uomini che si sono distinti nel nostro territorio per aver portato a termine un’operazione importantissima. Ringrazio l’arma dei Carabinieri, e in particolare al Colonnello Nicola De Tullio, per il lavoro continuo svolto giornalmente, in particolare volto alla prevenzione, a tutela della pubblica incolumità”.

E il colonello De Tullio, afferma: “Oggi il Comune di Agrigento e il sindaco consegnano dei riconoscimenti a dei militari dell’Arma che si sono distinti per un’indagine che ha avuto ad oggetto il contrasto dello spaccio di sostanza stupefacenti nel centro storico negli scorsi anni. E’ un’attestazione importante per l’impegno dell’Arma che continua ancora oggi, soprattutto anche nel centro città, e sono testimonianza di questo impegno anche le più recenti operazioni – dai sequestri alle perquisizioni – eseguite proprio per garantire una maggiore sicurezza dei cittadini e una migliore qualità della vita del territorio”.

