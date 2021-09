Il comune di Sciacca illumina di rosa Porta Palermo

Il Comune di Sciacca aderisce anche quest’anno alla campagna di sensibilizzazione “Nastro rosa – LILT for women”. Per tutto il mese di ottobre si illuminerà di colore rosa, simbolo della campagna, un monumento della città: Porta Palermo. Con questa iniziativa si vuol ribadire con forza il ruolo della cultura della prevenzione come metodo di vita, affinché tutte le donne si sottopongano a visite senologioche per prevenire il cancro alla mammella. La sezione della LILT sabato prossimo, 2 ottobre, nei pressi del mercato rionale di San Michele , sarà presente con un camper screening dell’associazione. La campagna ha il sostegno dell’ANCI, l’Associazione dei Comuni d’Italia, con la quale si è rinnovata la collaborazione a livello nazionale.