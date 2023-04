Il comune di Comitini ha approvato il Rendiconto 2022. Lo strumento finanziario è stato, infatti, approvato dalla Giunta municipale. Si tratta di un importante documento finanziario che riporta un avanzo di amministrazione positivo e che certifica che l’Ente non è strutturalmente deficitario ed ha gli equilibri di bilancio in regola. “Come Amministrazione – dice il sindaco Luigi Nigrelli – non possiamo che essere soddisfatti per il risultato raggiunto e ringraziamo gli uffici finanziari che in questi mesi stanno facendo egregiamente il loro lavoro. Guardiamo adesso avanti e pensiamo agli atti di programmazione. Abbiamo rispettato i tempi previsti dalla legge e al contempo rassicuriamo la nostra cittadinanza”.