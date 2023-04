Basket, la Moncada a Lecce in attesa dei playoff

La Fortitudo Agrigento, già qualificata per i playoff, vola a Lecce per sfidare domani sera alle 20:45 Nardò al Palasport nel match valido per la quinta giornata del girone bianco della fase a orologio. La squadra di coach Cagnardi arriva con 4 vittorie consecutive e contro Nardò ha vinto 98-74 tra le mura amiche del Palamoncada, Nardò invece arriva dalla sconfitta contro Trapani e si trova a 8 punti, a pari merito con Latina, Trapani e Rimini mentre Agrigento è prima in classifica con 12 e ultima Chiusi con 4, sconfitta proprio dalla Fortitudo domenica scorsa. Nell’anticipo di sabato le insidie saranno molte, per Nardò è obbligatorio vincere, per Agrigento è importante non perdere la testa del girone, ecco le parole di coach Cagnardi alla vigilia del match: “Il penultimo turno del girone bianco ci vedrà affrontare una squadra che in casa ha in assoluto il miglior attacco dell’intera serie A2, che gioca il numero più alto di possessi e spinge il contropiede come prima e più efficace opzione.

Lottano a pieno diritto e con merito per un posto playoff in quella che sarà la loro ultima partita casalinga nel girone.

Ci sono tutti i presupposti per una gara insidiosa e complicata che affronteremo a viso aperto cercando di giocare la nostra pallacanestro senza badare alle caratteristiche degli avversari, vogliamo chiudere al primo posto il girone e quello di Nardò sarà il primo di due match point per raggiungere questo obiettivo, prima di tuffarci nei quarti di finale con fiducia e determinazione”.