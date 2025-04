La Giunta comunale ha approvato tre distinti progetti esecutivi per il potenziamento del sistema di videosorveglianza del territorio comunale. Gli interventi saranno finanziati grazie al Programma Operativo Complementare “Legalità” e “Giustizia” del Ministero dell’Interno, confermando l’impegno congiunto delle istituzioni per una città più sicura e meglio controllata.

Le deliberazioni nascono dalla collaborazione tra la Giunta, la Questura e la Prefettura di Agrigento. L’obiettivo condiviso è quello di realizzare una rete di videosorveglianza capillare e tecnologicamente avanzata, capace di supportare le forze dell’ordine nel monitoraggio e nella gestione del territorio urbano.

Il primo dei tre progetti, denominato “San Leone in Sicurezza”, prenderà il via il prossimo 3 giugno con un investimento di oltre 249mila euro. Sarà destinato alla sorveglianza della frazione balneare di San Leone, con dispositivi in grado di rilevare in tempo reale situazioni di traffico intenso, blocchi stradali, incidenti o potenziali attività illecite.

Il secondo intervento, dal valore di 215mila euro, riguarda il centro città. In questo caso, il potenziamento tecnologico permetterà la connettività diretta tra la sala operativa comunale e la Prefettura, creando una rete informativa unificata utile per la gestione del traffico e la prevenzione dei crimini.

Il terzo progetto, per un importo di oltre 47mila euro, prevede l’installazione di dispositivi per la lettura automatica delle targhe agli ingressi cittadini. Un sistema intelligente che consentirà di monitorare in tempo reale tutti i veicoli in entrata e uscita dal territorio urbano.““Un grande risultato frutto di una sinergia concreta tra istituzioni. Le deliberazioni approvate oggi in Giunta rappresentano un passo importante verso una città più sicura e meglio controllata. Un ringraziamento particolare va alla Questura di Agrigento, per la costante collaborazione, e alla Prefettura, che ha garantito la supervisione e il coordinamento strategico. Determinante, inoltre, il lavoro degli Assessorati alla Polizia Locale e ai LLPP guidati rispettivamente da Carmelo Cantone e Gerlando Principato, che hanno seguito con dedizione ogni fase progettuale, rendendo possibile la realizzazione di un sistema di videosorveglianza moderno, integrato e capillare. Agrigento guarda al futuro, con la legalità come priorità.”, ha commentato il sindaco Francesco Miccichè.

