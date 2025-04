Una donna è morta nell’incendio scoppiato nella sua villa a Casteltermini. Aveva 68 anni e viveva da sola. Non si conoscono ancora le cause del rogo ma si sa che a all’interno dell’abitazione c’era la proprietaria che è stata trovata carbonizzata dalle squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento e del distaccamento di Mussomeli intervenuti per spegnere le fiamme.

Sul posto sono accorsi anche i carabinieri che si stanno occupando delle indagini. L’intera area è stata posta sotto sequestro. La Procura della Repubblica di Agrigento, subito notiziata dell’accaduto, ha aperto un fascicolo d’indagine per chiarire i fatti. La porta d’ingresso è stata trovata chiusa dall’interno. Il sostituto procuratore di turno ha disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso.

