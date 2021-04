Il comune di Agrigento “cerca” un dirigente e un funzionario tecnico. Con un atto di indirizzo, la giunta comunale, avvia una procedura comparativa rivolta al personale interno per l’attribuzione di un incarico di Dirigente Tecnico a tempo determinato, della durata di un anno , e una procedura selettiva per l’assunzione , sempre a tempo determinato e della durata di un anno , di un Funzionario Tecnico tra candidati esterni che facciano pervenire apposita istanza di partecipazione. “L’attuale struttura organica dell’ente- si legge nella delibera- risulta articolata in 7 Settori e in atto risultano in servizio tre Dirigenti a tempo indeterminato, di cui due Amministrativi ed un Contabile, tutti titolari di incarichi dirigenziale e di incarichi “ad interim”. Il Piano del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022, approvato con deliberazione 140 del 2020, ha previsto l’assunzione a tempo determinato di due Dirigenti Tecnici”.