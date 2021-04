Cgil chiede screening della popolazione

Sull’Isola la curva dei contagi non tende ad arrestarsi, anzi, si registrano sempre più casi covid. Nella provincia di Agrigento e all’interno del nostro Territorio Comunale, la situazione è indubbiamente seria e preoccupante: ad oggi, a Canicattì, rispetto al resto della Provincia, si registra il più alto numero di positivi ed il maggior numero di decessi; questo è quanto emerge dai dati che quotidianamente vengono resi noti dall’ASP. La Cgil agrigentina chiede un urgente Screening della popolazione con particolare riferimento ai luoghi di lavoro ed alla popolazione scolastica, per garantire sicurezza e tutela della salute. “A preoccupare la Comunità tutta in questo particolare momento- scrive in una nota il sindacato- oltre all’impennata dei casi, è una situazione poco rassicurante che riguarda il rallentamento nelle procedure di tracciamento dei contatti, nell’effettuazione dei tamponi e successivi esiti, nelle attività dell’ USCA e dell’ASP. Infatti, ciò che la nostra Comunità teme è il fatto che non si abbia effettiva contezza di quanti possano essere realmente ad oggi i contagiati a Canicattì, con particolare riferimento agli appartenenti a determinate categorie di lavoratori (della Pubblica Amministrazione, del Commercio e dei Servizi, del settore Agricolo, Credito e Conoscenza), per cui vi sono maggiori probabilità di diffusione del contagio ed alla popolazione scolastica. “