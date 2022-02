Il comune aveva detto “no” concessione edilizua, Tar annulla provvedimento

È illegittimo il diniego di concessione edilizia fondato su norme regolamentari non prescritte e contraddittorie.

Lo ha deciso il TAR Sicilia che ha annullato il provvedimento col quale il Comune di Agrigento aveva denegato la concessione edilizia richiesta per la realizzazione di manufatti residenziali, ritenendo l’intervento edilizio vietato dalle norme di attuazione che avrebbero prescritto la preventiva redazione del “piano quadro di mitigazione” della zona interessata. La vicenda riguarda il ricorso proposto da due agrigentini diretto ad ottenere il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione di manufatti residenziali, in zona omogenea del Piano Regolatore Generale (BL/9), edificabile, come da certificato di destinazione urbanistica preventivamente richiesto, ufficialmente rilasciato ed in conseguenza del quale facevano elaborare il relativo progetto. “Sennonché, inspiegabilmente, il Comune- si legge in una nota- negava la concessione edilizia deducendo che i costruendi fabbricati ricadevano, contrariamente a quanto prima certificato, sulla zona G5 regolata dall’art. 33 delle norme di attuazione, sulla quale l’edificazione era subordinata alla preventiva redazione da parte del Comune del