Covid in Sicilia, contagio resta stabile: 7.057 nuovi casi, ma altri 44 morti

Il contagio in Sicilia resta stabile, con ricoveri in diminuzione, ma tante vittime. Secondo il bollettino diffuso dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono state diagnosticate nell’Isola 7.057 nuove infezioni da Covid, su 43.692 tamponi processati. Ieri i nuovi casi erano stati 6.452. E ci sono altre 44 vittime del virus, e i decessi totali dall’inizio della pandemia sono arrivati a 8.702. A livello nazionale, oggi la Sicilia si trova al sesto posto in Italia per incremento dei nuovi casi.

Dei 262.775 siciliani attualmente positivi, 261.217 si trovano in isolamento fiduciario, 1.425 sono ricoverati con sintomi da Covid in ospedale (ieri erano 1.467, quindi sono 42 in meno), e 133 sono ricoverati in Terapia intensiva (-7 rispetto a ieri). La Regione siciliana ha comunicato che i decessi conteggiati oggi si sono verificati: 9 ieri, 24 l’altro ieri, 7 l’1 febbraio, uno il 30 gennaio, uno il 28 gennaio e due il 26 gennaio.

I nuovi casi nelle nove province siciliane: Catania 1.589, Palermo 1.382, Messina 1.097, Siracusa 946, Ragusa 701, Caltanissetta 490, Agrigento 450, Trapani 442, Enna 200.