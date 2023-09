“Il comparto agricolo in provincia di Agrigento è vivo e trainante, con circa quindicimila aziende agricole attive, in grado annualmente di dare 330 mila giornate lavorative ai salariati del settore”.

Dati forniti da Rosario Marchese Ragona, presidente provinciale di Confagricoltura e da oltre un anno, al vertice di Confagricoltura regionale. La dimostrazione di quanto afferma il presidente Marchese Ragona sta nel fatto che al prossimo vertice, in programma giovedì 21 a Taormina, (una sorta di stati generali dell’agricoltura in Sicilia) sono state chiamate a rappresentare l’agrigentino, alcune delle aziende più importanti e significative: dalla “Settesoli” di Menfi all’azienda “Planeta” per quanto riguarda il settore vitivinicolo, dalla “Fattoria Valle dei Templi” di Agrigento, specializzata nella ricerca di sementi ortive per il settore del biologico, all’azienda produttrice di olio “Valparadiso” di Naro fino all’ “Agriturismo Monticelli”. Queste aziende agrigentine, assieme ad altre selezionate in tutte le provincie siciliane, si confronteranno, con un ruolo propositivo, sui vari aspetti dell’agricoltura; un confronto tra loro ma anche con il mondo creditizio, sindacale e politico che sarà presente con alcuni tra i massimi responsabili.

“Daremo un’immagine di una provincia, quella agrigentina, che produce ed esporta i prodotti di eccellenza, ma faremo evidenziare anche le tante criticità – dice Marchese Ragona – prima di tutto quella delle difficoltà nell’approvvigionamento idrico per l’irrigazione dei terreni e poi la crisi del comparto delle primizie. Ma verranno affrontati anche i temi legati alle difficoltà per ottenere i crediti dalle banche e quelle per siglare polizze assicurative, sempre più necessarie nel nostro comparto, per riuscire a coprire almeno in parte i danni causati da siccità e dalle altre frequenti calamità naturali”.

In occasione dell’Evento, dal titolo “Coltiviamo eccellenze”, sottotitolo “Opportunità e sviluppo dell’agricoltura siciliana” sarà presente l’assessore regionale all’agricoltura, Luca Sammartino, vice presidente della Regione Siciliana; Mirko Carloni, presidente della Commissione Agricoltura della Camera e Massimiliano Giansanti presidente nazionale di Confagricoltura.

“Un momento importante di confronto vero tra rappresentanti delle Istituzioni e gli imprenditori agricoli siciliani che ogni giorno investono per un’agricoltura più competitiva e sostenibile – spiega ancora il presidente di Confagricoltura Sicilia, Rosario Marchese Ragona. – Ancora una volta la nostra organizzazione si pone come anello di congiunzione tra politica e imprese, accelerando e promuovendo attività di collaborazione fattiva nell’interesse comune dello sviluppo economico della nostra regione”.

L’appuntamento, come detto, è al Palazzo dei Duchi di Santo Stefano di Taormina, giovedì 21. Tra gli ospiti che interverranno, anche il dirigente regionale nonché ex assessore regionale Dario Cartabellotta.