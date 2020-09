Il colonnello Pellegrino lascia il Comando provinciale dei Carabinieri

L’attività d’indagine denominata “Assedio”, svolta dalla Compagnia di Licata in collaborazione con il Nucleo Investigativo Carabinieri di Agrigento era stata avviata nell’ottobre 2017 sotto la direzione della Dda di Palermo ed ha permesso di individuare e neutralizzare i componenti di un gruppo mafioso attivo su Licata e dintorni. Nel giugno 2019, i militari hanno infatti eseguito 9 fermi di indiziato di delitto per associazione di tipo mafioso armata, finalizzata alle estorsioni e alla turbativa di appalti pubblici. Sono stati documentati nell’occasione numerosi incontri e riunioni segrete fra tutti gli affiliati del sodalizio e “capi famiglia” locali, nonché episodi di estorsione aggravati dalla forza di intimidazione del vincolo associativo.

A seguire, nell’agosto 2019, vi è stata un’altra attività antimafia, denominata “Halycon”. Ad operare questa volta il Ros con la collaborazione della Compagnia di Licata. L’indagine, avviata nei primi mesi del 2016 sempre sotto la direzione della Dda di Palermo, ha permesso di individuare e neutralizzare i componenti di un’associazione mafiosa attiva anch’essa nel licatese. In questo caso 7 sono state le ordinanze di custodia cautelare eseguite.

Numerose sono state poi le armi da fuoco, anche da guerra, nella verosimile disponibilità della criminalità organizzata, tolte dalla strada a seguito di mirate perquisizioni, per poi essere distrutte.

Non va poi dimenticato che il territorio provinciale, negli ultimi tre anni, è stato teatro di ben 12 omicidi per i quali hanno proceduto i Carabinieri. Per dieci di essi, grazie ad un immediato e certosino lavoro investigativo, supportato dai tecnici del RIS nella delicata fase di repertamento sulla scena del crimine, i responsabili e i loro complici sono stati tutti celermente identificati ed assicurati alla Giustizia. Per gli ultimi due, avvenuti recentemente, sono in atto serrate e proficue indagini.

Inoltre, nel 2018, gli investigatori dell’Arma hanno scoperto anche un ulteriore omicidio. Uno di quei casi irrisolti, annoverabili tra i cosiddetti cold case, in cui i militari, mai domi, hanno riesumato datati fascicoli impolverati, hanno indagato, hanno fatto analizzare agli specialisti delle investigazioni scientifiche vecchie tracce biologiche, fino ad arrestare, dopo oltre 25 anni, l’autore di un omicidio di mafia commesso nel 1993 ai danni di un imprenditore che si era ribellato al pizzo imposto da Cosa nostra.

Incessante è stata anche l’attività preventiva e repressiva sviluppata in ogni angolo della provincia per contrastare, con ripetuti blitz, spesso ad alto rischio, l’allarmante fenomeno dello spaccio, anche a giovanissimi, di droghe di varia natura. L’ultimo in ordine di tempo risale alla mattina di mercoledì 3 giugno u.s., quando i Carabinieri, impegnati in uno dei numerosi servizi di controllo anti-covid in occasione della riapertura dei flussi tra le Regioni, hanno intimato l’alt ad un camion che trasportava animali vivi e che transitava sulla Ss 115 a Realmonte. Dalla accurata perquisizione è saltata fuori cocaina. Non poche dosi, bensì due chili e mezzo di polvere bianca purissima, del valore di oltre 500 mila euro, molto probabilmente destinata ad invadere, come un fiume in piena, i locali della movida estiva. Due i trafficanti arrestati.

Numerosi sono stati comunque anche gli altri spacciatori ammanettati in provincia, nelle principali piazze della movida, nei pressi di istituti scolastici, come nelle aree più periferiche e abbandonate, con ingenti quantitativi di droga sequestrati. Numerose sono state infatti le operazioni di servizio che hanno permesso di sgominare pericolosi sodalizi criminali che controllavano le zone più inaccessibili dei centri storici, trasformate ormai da tempo in piazze sicure di spaccio e di consumo di sostanza stupefacente. In provincia, le operazioni “Piazza Pulita” e “Piazza Pulita 2” ad Agrigento, “Fortino” a Favara, “White beach” sull’isola di Lampedusa, “Capolinea” a Licata, “Bazar” a Ribera rappresentano solo le principali attività investigative che hanno permesso a quelle cittadinanze di riappropriarsi di parte dei loro centri storici. In particolare, la brillante operazione piazza pulita, svolta dai militari della Compagnia di Agrigento sotto il prezioso coordinamento della locale Procura della Repubblica, ha permesso di smantellare una cellula straniera costituita da pusher, che avevano di fatto occupato i vicoli intorno a Piazzetta Ravanusella e a Via Vallicaldi, in pieno centro storico, riversandovi significativi quantitativi di droga ed agendo con sfrontatezza ed inaudita violenza.

