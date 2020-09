Comunali, i primi a consegnare la lista sono stati i candidati del M5S

Ad Agrigento i primi a consegnare la lista sono stati i candidati del Movimento 5 Stelle. I pentastellati hanno ufficializzato la candidatura nell’ufficio elettorale del municipio di Agrigento nella mattinata di ieri lunedì 7 settembre: Il candidato sindaco è Marcella Carlisi:

Marcella Carlisi, Santina Cattano, Alberto Castelli, Salvatore De Caro, Domenico Bruno, Pasquale Spataro, Gerlando Alletto, Francesco Monachino Sanfilippo, Fabio Scopelliti, Gaia Roccaforte, Angelica Matilde Micalizio, Camillo Gulotta, Davide Musumeci, Gerlando Fretto, Giuseppe Guarraci, Alessandra Caldana, Serenella Affronti ed Eugenia Bogatu, Francesco Zammuto, Gerlando Patti e Marco Falzone.

E’ questa la lista del Movimento 5 Stelle per le prossime amministrative.

Insieme alla lista è stato depositato anche il programma – CLICCA QUI –

Come è noto, il movimento ha scelto di correre da solo, senza apparentamenti, senza appoggio di altre liste e senza soprattutto il PD. Non si ripete dunque l’alleanza proposta in altre sedi ed in competizioni regionali come quelle della Puglia, che tra l’altro hanno avuto la benedizione del premier Giuseppe Conte. Il Movimento 5 Stelle, dunque, ha deciso di puntare tutto sulla consigliera comunale uscente Marcella Carlisi.

Attesa per le presentazioni delle altre liste che dovrà avvenire entro la giornata di domani.