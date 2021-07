“Il codice degli appalti pubblici”, webinar dell’ordine degli ingegneri

Positivo il Seminario/Webinar “ Il Codice degli Appalti Pubblici “, dello venerdì scorso 16 luglio. L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento ha rilanciato la collaborazione con Conflavoro e ottenuto il partenariato, per l’occasione, del Sole24Ore. Grande l’affluenza dei partecipanti, pienamente soddisfatti dell’organizzazione. I professionisti che hanno seguito l’evento si sono complimentati per la scelta e la qualità degli argomenti trattati. Il Webinar è stato di grande spessore grazie anche ai relatori proposti dal Sole24Ore, istituzione nel campo economico-finanziario italiano e quinta testata del settore nel Paese. Il Presidente, Ing. Achille Furioso, ha espresso grande soddisfazione per l’ampia partecipazione degli intervenuti, ha portato i saluti di tutto il Consiglio insediatosi lo scorso 18 giugno e ringraziato l’ing Giuseppe Pullara, Presidente regionale di Conflavoro. Il Webinar è stato impreziosito dalla presenza del relatore, Avv. Mattia Casati, Esperto in Diritto Amministrativo, Docente incaricato al Master Appalti e Contratti – Politecnico di Milano, Pubblicista Il Sole 24 Ore e autore di “Smart24 Appalti”. Il suo intervento ha avuto per oggetto la disciplina dell’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria alla luce del Codice dei contratti pubblici e della disciplina speciale contenuta nel D.L. n. 76/2020 e nel D.L. n. 77/2021. E’ stato altresì effettuato un focus relativo al subappalto di alcune delle prestazioni oggetto dei servizi di ingegneria ed architettura e sull’individuazione del Direttore Lavori da parte delle stazioni appaltanti. Al termine del Webinar il Presidente Furioso si è congratulato per l’eccellente lavoro svolto con il moderatore dell’evento, l’ing. Pietro Agnello, professionista con lunghissima esperienza nel settore nonché ex Consigliere dell’Ordine ed ex Presidente della Commissione Lavori Pubblici della Consulta Regionale degli Ingegneri e ringraziato lo staff della Segreteria dell’Ordine (Dott.ssa D’Antoni Tiziana e la Dott.ssa Scimè Sabrina) per la loro preziosa collaborazione. Il Presidente Furioso ha, infine, ricordato che giorno 24 luglio scadrà il termine per presentare l’auto-candidatura a far parte di una o più delle seguenti commissioni riservata a tutti gli ingegneri iscritti all’Albo della Provincia di Agrigento:

1) FORMAZIONE, 2) PARERI, 3) COMMISSIONE OSSERVATORIO PER IL DECORO DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, 4) RAPPORTI ENTI PUBBLICI, 5) INGEGNERI IUNIORES, 6) DOCENTI, 7) URBANISTICA, 8) COMMISSIONE STRUTTURA E GEOTECNICA, 9) SICUREZZA, 10) GIOVANI, 11) DEONTOLOGIA, 12) TRANSIZIONE ECOLOGICA, 13) PROTEZIONE CIVILE, 14) INGEGNERIA FORENSE, 15) LAVORI PUBBLICI, 16) GRANDI INFRASTRUTTURE E PNRR, 17) INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE, 18) IMPIANTI CIVILI ED INDUSTRIALI, 19) RETE DELLE PROFESSIONI TECNICHE, 20) PARI OPPORTUNITÀ’, e che é stata programmata l’istituzione di nuovi Dipartimenti che saranno proposti all’attenzione del Consiglio (Superbonus, Qualità, S.I.T/G.I.S., Osservatorio Gare) per affrontare al meglio le tematiche inerenti ai liberi professionisti.