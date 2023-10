La notizia della presunta presenza di un coccodrillo a San Giovanni Gemini ha creato allarme e panico anche perché lo stesso sindaco ha invitato i cittadini a stare attenti, a muoversi con cautela e ad evitare di aggirarsi nella zona in cui il rettile è stato avvistato.

“Una persona ha segnalato all’Asp la presenza di un animale simile ad un coccodrillo. Poi l’Azienda sanitaria ha immediatamente provveduto a comunicarmelo. Chi ha fatto la segnalazione è una persona abbastanza attendibile, è peraltro un cacciatore”. Questa la dichiarazione del sindaco di San Giovanni Gemini, Dino Zimbardo, rilasciata all’agenzia LaPresse.

“I carabinieri – ha aggiunto il primo cittadino – mi dicono che è stata avvisata la Prefettura. L’animale potrebbe essere scappato da qualche famiglia che lo deteneva in maniera illegale. Spero che arrivi un seconda segnalazione per cercare di capirne qualcosa in più”.