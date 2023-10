“Non abbiamo la presunzione dii trovare ad ottobre una punta che segni goal ogni domenica , ma crediamo piuttosto nei giocatori che già fanno parte di questa squadra” . Sono queste le parole del direttore sportivo Giuseppe Cammarata da noi contattato che all’indomani della conferenza stampa, aggiunge – “Martedi vedremo in campo un giocatore. Abbiamo visionato dei video ma vogliamo vederlo dal vivo”. Nel frattempo la questione Morimoto sembra risolversi. “Entro sette, al massimo dieci giorni dovrebbe essere disponibile”, così come cinque di sette infortunati potrebbero scendere in campo per il prossimo incontro”. – ha concluso Cammarata. Al momento risultano tra gli indisponibili il fuoriclasse Christian Llama e Gianluca Litteri.