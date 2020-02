Il Cartello Sociale  promuove un sit-in davanti la Prefettura

Il Cartello Sociale (Ufficio di Pastorale Sociale e del lavoro Cgil Cisl Uil) si prepara all’incontro di sabato 08 febbraio p.v. in Prefettura sull’isolamento infrastrutturale tra il cartello sociale, sindaci ed associazioni con il Vice Ministro Cancellieri, i rappresentanti di Anas e l’ex provincia di Agrigento per l’occasione invita tutti i cittadini a partecipare al sit-in che si terrà davanti alla Prefettura di Agrigento dalle ore 10,00 alle 13,00 per sostenere le ragioni dei cittadini agrigentini che il 25 gennaio scorso sono scesi numerosissimi alla marcia gridando a gran voce di essere “ indignati” per lo stato di abbandono delle strutture viarie e non solo. Nei giorni scorsi hanno scritto al Prefetto anticipando alcuni dei temi che porranno al tavolo in particolare vorranno risposte precise su alcune opere: Ponte Petrusa, Viadotto Akragas (c.d. Ponte Morandi), Galleria S.S. 118 dal Km 146 + 000 al Km 146 + 900 (c.d. Raffadali-Agrigento), Ponte “bivio Milena“, SS 189, SS 640, SS 115 chiedono di sapere per ogni singola opera sopra ricordata se ci sono lavori in corso, quanti turni di lavoro giornaliero sono previsti e quante unità di lavoratori sono impegnati per ogni turno di lavoro; la data prevista di fine lavoro ed eventuali penalità prevista in caso di ritardo nell’ultimazione dei lavori. Intanto anche i consiglieri comunali si mobilitano; su invito del Cartello Sociale tutti i Consigli Comunali della provincia stanno approvando una Delibera con la quale si sostiene la lotta intrapresa contro l’isolamento infrastrutturale della provincia, delibere, che saranno consegnate al vice-Ministro Cancellieri nella giornata di sabato 08 febbraio in Prefettura.

Don Mario Sorce Alfonso Buscemi Gero Acquisto Emanuele Gallo