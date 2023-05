Il Carnevale spostato in un altro sito. Ecco il nuovo programma

“Il carnevale nel centro storico di Sciacca non si farà più. La manifestazione è stata spostata in un altro sito della città delle terme”. Lo ha detto il sindaco Fabio Termine nel corso della conferenza stampa di stamattina. “Non ci sono più le condizioni per realizzarlo secondo la tradizione e le prescrizioni imposte dalla Questura di Agrigento impongo un’altra scelta rispetto al centro storico, altrimenti si snaturerebbe l’essenza della nostra festa carnascialesca”, ha precisato il primo cittadino. Le tradizionali sfilate dei carri e dei gruppi mascherati si svolgeranno nel circuito perimetrato dalla via Allende nella zona della Perriera. Come anticipato in conferenza stampa dal sindaco Fabio Termine e dal patron della Meridiana eventi Silvio Alessi, la sede e il programma del Carnevale di Sciacca che si svolgerà sabato 20 e domenica 21 e sabato 27 e domenica 28 maggio prossimo hanno subito delle variazioni.

“Da anni sento parlare del Carnevale di Sciacca e a volte sono stato anche fortunato spettatore. Ho sempre ammirato i maestosi carri colorati mentre sfilano per le vie del centro storico e allora non pensavo che un giorno lo avrei organizzato io – ha detto Silvio Alessi, l’organizzatore del Carnevale -. Sono quindi molto contento di questa nuova esperienza certamente difficile ma al contempo entusiasmante. Diversamente da come si pensa, non esiste uno storico della manifestazione svolta con le modalità di quest’anno. E’ un’edizione straordinaria che si svolge a maggio e non a febbraio come tradizione. In passato è capitato una volta di spostarla a Maggio ma è stato tanto tempo fa e comunque non si pagava il biglietto d’ingresso, come invece avviene questa volta. Ma questo non mi scoraggia. Ho visto subito l’entusiasmo dei saccensi. Ho visto l’impegno e l’entusiasmo dei carristi, dei gruppi di ballo, degli artisti. Insomma di tutti. E poi ho la consapevolezza che tutti stiamo facendo qualcosa di bello per la città e per i suoi abitanti. Sappiamo che oltre al divertimento ci sarà anche un ritorno economico per il territorio e per l’indotto. Ecco perché, insieme al mio staff e all’amministrazione comunale, ci stiamo impegnando al massimo per organizzare un carnevale eccezionale, e non solo per il periodo in cui si svolge, ma anche per lo spettacolo. Voglio approfittare dell’occasione per ringraziare tutti quanti si stanno prodigando con grande impegno e passione per l’organizzazione di questo meraviglioso evento. Dalle Forze dell’Ordine all’Amministrazione Comunale, con in testa il sindaco Fabio Termine. Ma anche alle associazioni dei carristi, agli scenografi e a tutti quanti si stando impegnando per la riuscita della festa”.

Ecco come si svolgerà il programma.

SABATO 20 MAGGIO. Ore 15 – Via Salvator Allende (quartiere Perriera) – Cerimonia d’inaugurazione del Carnevale, il sindaco Fabio Termine consegna le chiavi della città al Re del Carnevale Saccense Peppe Nappa dando così il via ufficiale alla festa.

Ore 15:15 – Sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati nel circuito di via Allende.

Ore 19 – Inizio dello spettacolo di Carnevale sul palco dei gruppi che accompagnano i carri – Conducono lo spettacolo Roberta Mandalà e Giovanni Bilello.

Ore 20,30 – Spettacolo con Sasà Salvaggio e ospite Francesca Rettondini.

DOMENICA 21 MAGGIO

Ore 11 – Sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati in via Salvador Allende

Ore 11:30 Sul palco di via Allende si svollgerà il Carnevale dei Bambini con l’animazione di Vinz Termine, Giovanni Giglio e Massimo Napoli.

Ore 16 – Sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati

Ore 18 – Revival degli inni della Sagra di Abracadabra

Ore 19 – Spettacolo di Carnevale con i gruppi che accompagnano i carri – Conducono lo spettacolo Roberta Mandalà e Giovanni Bilello.

Ore 20,30 – Spettacolo di Sasà Salvaggio con ospite Matilde Brandi.​

SABATO 27 MAGGIO

Ore 15 – Sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati in via Salvador Allende

Ore 19 – Spettacolo di Carnevale con i gruppi che accompagnano i carri che si esibiscono sul palco.- Conducono lo spettacolo Roberta Mandalà e Giovanni Bilello. Ore 20,30 – Spettacolo di Sasà Salvaggio con ospite Manuela Arcuri.

DOMENICA 28 MAGGIO

Ore 11 – Sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati

Ore 11:30 – Carnevale dei Bambini e animazione sul palco di via Allende – Conducono Vinz Termine e Giovanni Giglio

Ore 16 – Sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati

Ore 18 – Spettacolo Carnival show – con Nanà

Ore 19 – Spettacolo di Carnevale sul palco con i gruppi che accompagnano i carri – Conducono lo spettacolo: Roberta Mandalà e Giovanni Bilello.

Ore 20,30 Spettacolo di Sasà Salvaggio con ospite: Stefania Orlando.

A conclusione della serata, tradizionale rogo del carro di Peppe Nappa