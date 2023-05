Auto finisce in una scarpata: due feriti gravi

Un’autovettura con a bordo una coppia di coniugi palermitani è finita in una scarpata nel tratto di strada che collega Santa Margherita Belice col bivio Gulfa. Gli occupanti del mezzo hanno riportati vari traumi, e sarebbero in gravi condizioni. L’uomo è stato trasportato all’ospedale Civico di Palermo in elisoccorso. La donna è ricoverata al presidio ospedaliero di Sciacca, dopo essere giunta con un’ambulanza. Sul posto sono intervenuti gli uomini del distaccamento dei vigili del fuoco di Santa Margherita Belice, il personale del 118 e i carabinieri.

Foto Facebook auto precipitata nella scarpata (Il futuro dipende da te)