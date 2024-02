L’evento è stato inserito, dal Ministero della Cultura, tra i 52 Carnevali Storici d’Italia.

Il Carnevale di Ravanusa, tra i più belli in Sicilia, è una festa che diventa occasione e strumento di valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale della città. Oltre ai carri allegorici e ai gruppi in maschera, che renderanno ancor più preziosa l’atmosfera carnascialesca, verrà celebrato il Carnevale dei bambini, con apposite animazioni a loro rivolte.

Verrà, inoltre, valorizzato il patrimonio enogastronomico con la prima edizione de “La sagra della raviola di ricotta e di lu totomé”, dolci tipici della tradizione culinaria ravanusana, quali prodotti della tradizione contadina popolare. Il patrimonio immateriale ricordando i valori ed evidenziando la bellezza narrativa contenuta nel romanzo “I totomé del barone” del professor Pietro Carmina, deceduto nella tragica esplosione di Ravanusa l’11 dicembre del 2021.

Infine, suggestioni che evocano la musica e il ballo: da sabato a martedì la piazza I maggio diventerà il palcoscenico di uno dei Carnevali più belli della Sicilia con le performance musicali di noti artisti quali i dj di Radio Time ’90, Molella dj e Neja rispettivamente lunedì 12 e martedì 13 febbraio.

“Il nostro Carnevale certificato dal Ministero della Cultura – ha dichiarato il sindaco di Ravanusa Salvatore Pitrola – è una manifestazione che si svolge secondo un nuova visione: il Carnevale non come festa fine a se stessa, bensì quale strumento per la valorizzazione del patrimonio immateriale, artistico, monumentale ed enogastronomico della nostra comunità.”

Il Comune di Ravanusa, in collaborazione con la Pro Loco, il Ministero della Cultura e l’Assessorato Turismo Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, sono pronti ad accogliere i visitatori e far conoscere i due prodotti che caratterizzano la produzione culinaria della città, in occasione del primo Carnevale Storico Ravanusano. La sagra si terrà sabato 10 febbraio 2024 a partire dalle ore 18:30, in Piazza Crispi a Ravanusa. Cosa accomuna i totomé alla raviola di ricotta? Entrambi provengono dalla tradizione contadina: le abili massaie amalgamavano ingredienti semplici e gustosi per creare prodotti di alta pasticceria; entrambi vengono avvolti dal dolce miele, caldo che inebria le papille gustative e trasmette un grande senso di appagamento. Entrambi i prodotti appartengono a pieno diritto al patrimonio gastronomico della città. La raviola di Ravanusa è un golosissimo dolce fritto farcito con crema di ricotta, tipico delle rinomate maestranze del paese. I Totomè sono delle frittelle dolci tipiche di Ravanusa, si friggono nell’olio bollente e si consumano ricoperti di miele o di zucchero a velo.