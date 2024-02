Proposta variegata nei cinema della LupoGroup di Agrigento. Al multisala Ciak “Dieci Minuti” e “Tutti tranne te”, proiezione alle 18/20:30 e 22:30. Il primo è ispirato al bestseller di Chiara Gamberale e ha per protagonista una bravissima Barbara Ronchi. “Tutti tranne te” è un film di genere commedia, diretto da Will Gluck, con Sydney Sweeney e Glen Powell. Dal 9 febbraio prossimo , alle 16.30, per la gioia dei più piccolo, ci sarà “Sansone e Margot: due cuccioli all’opera”, il film d’animazione diretto da Vasiliy Rovenskiy.

Ancora al Ciak, dal prossimo 14 febbraio, “Romeo è Giulietta”, alle 18, 20:30 e 22:30. La pellicola vanta un cast stellare che comprende i due protagonisti, Sergio Castellito e Pilar Fogliati, che sono affiancato sul set da una parata di star nostrane del calibro di Geppi Cucciari, Maurizio Lombardi, Serena De Ferrari, Domenico Diele e Margherita Buy: un’attrice brutalmente rifiutata da un cinico regista teatrale quando fa un provino per interpretare Giulietta in “Romeo e Giulietta”, decide di trasformarsi in uomo per fare un provino per Romeo e ottiene la parte. Quell’esperienza permetterà di scoprire molte cose su se stessa e pure sulle persone che la circondano.

A cinema Concordia , alle 18 e alle 20, si proietta “Povere creature“, uno dei film più acclamati dalla critica, e dal 14 febbraio “Madame web”, alle 18, 20:15 e 22:30, personaggio dei fumetti di Marvel Comics e appartenente all’universo narrativo di Spider-Man targato Sony. Protagonista di questo nuovo capitolo sarà Dakota Johnson nei panni della protagonista.