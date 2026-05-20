Sarà il cardinale agrigentino Baldo Reina, vicario di Papa Leone XIV per la Diocesi di Roma, a presiedere il prossimo 21 maggio a Palermo la celebrazione eucaristica durante la quale don Vito Mangano sarà ordinato sacerdote. L’appuntamento si svolgerà all’istituto Don Bosco Ranchibile e rappresenterà un momento particolarmente significativo per l’intera comunità salesiana siciliana.

La presenza di don Baldo conferisce alla celebrazione un valore simbolico e spirituale di grande rilievo. Attesa la partecipazione di numerosi fedeli, religiosi, educatori e giovani legati al mondo salesiano. Don Vito Mangano, nato a Catania l’8 ottobre 1975, è economo dell’istituto salesiano Villa Ranchibile e docente di religione.

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