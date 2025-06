Il cardinale agrigentino Don Baldo Reina ha trascorso la giornata nella sua San Giovanni Gemini per la festività di Gesù Nazareno. Presenti in chiesa diversi sindaci della zona in rappresentanza delle proprie comunità. Don Baldo ha celebrato la Santa Messa. Nella magistrale omelia il cardinale Reina ha esortato l’impegno corale a sostenere iniziative che promuovano la pace, il dialogo e la coesione sociale, valori fondamentali per il benessere della nostra comunità e per la costruzione di un mondo migliore.

Il vicario di Papa Leone XIV per la diocesi di Roma, è tornato sabato pomeriggio, nell’arcidiocesi di Agrigento e prima di recarsi a San Giovanni Gemini ha fatto tappa in Seminario. Reina poi è andato nella casa di riposo della congregazione Figlie di San Giuseppe, per fare visita a suor Daniela, già superiora delle suore agostiniane di Porto Empedocle dove, don Baldo, celebrava ogni mattina la Messa.

