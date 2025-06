Un incendio è divampato, nel pomeriggio di domenica, nelle campagne alle spalle di un bar in via Unità d’Italia, dove c’è la rete ferroviaria. Le fiamme partite da un terreno di sterpaglie, a causa delle alte temperature, si sono estese rapidamente fino a lambire alcune attività commerciali. Disagi per il fumo che ha invaso l’intera zona. Sul posto sono accorsi i poliziotti della sezione Volanti e i vigili del fuoco.

