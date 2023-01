Il Capodanno con Achille Lauro, Gerlando Piparo si complimenta con la polizia locale e ringrazia tutte le forze dell’ordine

“Serata memorabile per Agrigento. Il Capodanno con Achille Lauro in piazza è stato un successo in cui niente dal punto di vista organizzativo è stato lasciato al caso. Nessuna sbavatura nella pianficazione di un grande evento che ha fatto e farà parlare di se positivamente. Un chiaro segnale che ad Agrigento siamo capaci di organizzare i grandi eventi mettendo da parte inutili polemiche e facendo parlare i fatti. Un plauso va fatto a tutte le forze dell’ordine impegnate per garantire la sicurezza, i tanti volontari e il personale impegnato per la manifestazione. In tutto questo voglio rivolgere un ringraziamento particolare alla Polizia Locale di Agrigento. Nonostante le carenze di organico e le tante difficoltà tutti gli agenti hanno dimostrato un grande attaccamento alla città, assicurando un servizio efficiente e rinunciando al brindisi in famiglia per presidiare le strade e stare accanto alla gente”. Sono le parole del capogruppo in consiglio comunale di Fratelli d’Italia Gerlando Piparo.