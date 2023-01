Capodanno, Achille Lauro fa ballare e cantare tutta la piazza

E’ stata una grande festa, e il gran merito va sicuramente ad Achille Lauro che ha riempito piazza Marconi, ma anche il viale della Vittoria. Folla anche in via Atenea. Almeno 12mila persone hanno così festeggiato l’arrivo del nuovo anno in piazza a cantare e ballare. Il cantautore non ha tradito le aspettative. Musica, entusiasmo, ma anche spunti di riflessione non banali che emergono dai testi di Lauro, non a caso seguito da un pubblico estremamente eterogeneo. Quello che ha vinto in piazza Marconi è stato lo stare bene insieme, la musica e lo spettacolo in un evento a cui il pubblico ha risposto: presente.

Piazza stazione era già quasi piena dalle 23, quando è partita l’esibizione Lello Analfino che ha cantato, fino a pochi minuti prima della mezzanotte, quando sul palco è salito il sindaco di Agrigento Franco Miccichè, per il brindisi con il pubblico. A presentare il concertone lo speaker radiofonico Riccardo GaZ e il giornalista di La7 Silvio Schembri.

Apprezzati anche i giochi pirotecnici. Analfino è tornato a cantare con l’ingresso del nuovo anno, poi tutti scatenati per Achille Lauro.