RAVANUSA. Il Canicattì non concede sconti a nessuno ed allo stadio “Saraceno” di Ravanusa nell’ultima giornata del campionato di serie D chiude con una vittoria, mettendo nei guai il San Luca e condannandolo ai play out. Quattro a due il risultato finale con la doppietta del bomber Tomas Bonilla e le reti di Salvia (che ha aperto le marcature) e Salvia che ha festeggiato così il suo ventesimo compleanno. E di Gioacchino Catania allo scadere. Mentre per i reggini aveva prima pareggiato Krusnauskas, facendo chiudere il primo tempo sull’uno a uno e poi Diarra sul due a due.



Prima frazione di gioco molto vivace con le due squadre che si affrontano a viso aperto senza risparmiare colpi. Al 7’ Canicattì in vantaggio sugli sviluppi di un calcio di punizione e Salvia che batte Mittica. Gli avversari non demordono e raggiungono i locali, al 23’ con Krusnauskas bravo a liberarsi in area e battere Testagrossa. Il portiere biancorosso invece è decisivo al 43’ con un doppio intervento che fa mantenere il risultato sul pari.

Secondo tempo ricco di emozioni. Al 18’ esulta Bonilla che centra il bersaglio grosso spiazzando Mittica. Al 27’ il direttore di gara, il signor Spina della sezione Aia di Barletta, convalida la rete di Diarra nonostante l’assistente avesse segnalato la posizione irregolare del calciatore. Per l’arbitro, invece, non era in fuori gioco. I biancorossi tirano fori gli artigli, spinti dalla carismatica pressione del mister, Orazio Pidatella, ed al 31’ si portano ancora in vantaggio di nuovo con Bonilla. Allo scadere il sigillo definitivo di Catania.

Il Canicattì chiude al nono posto con 48 punti ed ottiene il miglior piazzamento tra le agrigentine.

IL TABELLINO

Licata 4 San Luca 2

Marcatori: pt 7’ Salvia, 23’ Krusnauskas; st 18’ Bonilla, 27’ Diarra, 31’ Bonilla, 45’ Catania.

Canicattì: (3-5-2): Testagrossa 6, Camara 6, Tedesco 6, Amenta 6, Raimondi 7, Loza 6,5, Perez 5, Salvia 6, Bonilla 7,5, Iezzi 7 (25’ st Pussetto 6), Garofalo 6. (35’ st Catania 6,5) A disp.: Cabriglia, Messina, Giancotti, Tavella, Frangiamone, Caserta, Avanzato. All.: Pidatella 7.

San Luca (3-4-3): Mittica 5, Gatto 5,5, Branilovic 6, Signorelli 5,5, Marte 6, Bordon 6, Pino 5,5, Giampaolo 6, Sofrà 5,5, Krusnauskas 6, Diarra 6 (37’ st Romero 6). A disp: Bonagura, Iannì, Apostu. All.: Mancini 5.

Arbitro: Spina di Barletta 5,5.