AGRIGENTO. I biancazzurri, nell’ultima giornata di campionato, superano il Portici per 1-0 grazie alla rete di Casadidio all’ottavo minuto. Il Gigante conquista tre punti davanti il pubblico dello stadio Esseneto. Ma resta il rammarico per una stagione che doveva essere esaltante ed invece ha tenuto col fiato sospeso fino alla fine i tifosi biancazzurri. L’Akragas ha fatto peggio delle altre due agrigentine di serie D. Il Canicattì, infatti, ha chiuso al nono posto col migliore score tra le squadre della provincia e si è fatta superare anche dal Licata che si è posizionato undicesimo. Salvezza ottenuta e dodicesimo posto finale su 18 squadre partecipanti non è poi il massimo del risultato.

IL TABELLINO

Akragas-Portici 1-0

Marcatori: 8′ Casadidio

AKRAGAS (3-5-2): Pozzi; Di Stefano (63′ Inzerillo), Cipolla, Rechichi; Casadidio, Sanseverino, Garufo (88′ Puglisi), Scozzari, Di Mauro (68′ Liga); Grillo (83′ Mannina), Litteri (73′ Distefano). A disp.: Governali, Sorrentino, Fragapane, Sinatra. All. Coppa.

PORTICI(3-4-3): De Luca; Pelliccia (71′ Gargiulo), Musto (57′ Colonna), Russo (57’ Teyou); Riccio, Zanoni, Di Guida, Di Prisco 6,5; Maione 6,5 (75′ Orefice), Schiavi 6,5 (5’ st Umile), Mauri. A disp.: Caputo, Carollo, De Rogatis, Cheddira. All. Condemi.

ARBITRO: Aloise di Lodi (Cagiola-Zebini).