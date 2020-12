Il calore del Natale arriva anche a Realmonte

REALMONTE. Si è accesa la magia del Natale a Realmonte lo scorso fine settimana. Dopo l’istallazione dell’Albero di Natale nella piazza principale la scorsa settimana, la sindaca Sabrina Lattuca, il vice sindaco Melissa Arcuri, l’ass. Leonardo Fiorica ed il vice presidente del Cons. Comunale, Irene Pilato e numerosi volontari,vestiti da Babbo Natale, durante il week end, in giro per le vie e viuzze cittadine, su un caratteristico carretto siciliano, bardato a festa, hanno distribuito panettoni a numerose famiglie. L’atmosfera natalizia, arricchita dal suono delle zampogne, al seguito del carretto, ha pervaso la cittadina. La sindaca, si è recata anche all’I. C. “Garibaldi”, accolta dal Prof. Stefano Tesè e dal calore dei bambini meravigliati della festosa iniziativa ed ha proseguito la consegna dei tipico dolce natalizio anche nelle contrade fuori dal centro storico, raggiungendo numerosi anziani e persone costrette a rimanere in casa. Una bellissima iniziativa, fortemente voluta dalla sindaca, che ha portato il calore del Natale in ogni angolo della piccola cittadina. “ In un momento cosi difficile – afferma la sindaca Sabrina Lattuca- ho voluto trasmettere aria di festa, portando il mio personale saluto ed un piccolo dono a tutti i cittadini, principalmente alle persone anziane ed a coloro che vivono nella difficoltà quotidiana, testimoniando che il sindaco e l’amministrazione comunale sono vicini a tutti i cittadini”.