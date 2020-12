Due studenti creano un presepe e lo donano al sindaco

Settimio e Calogero Gallo hanno donato un presepe realizzato a livello artigianale al sindaco Francesco Miccichè, in segno di gratitudine per il lavoro svolto, in prossimità del Natale ormai vicino. Presente la loro professoressa, Antonella Zambuto, che ha definito l’opera “di grande pregio”. Il presepe è simbolo della tradizione cristiana della cultura e della nostra identità. Gesù è la luce che azzera il buio della Solitudine Dell’ Indifferenza e della Sofferenza. La sua nascita sia un segno proficuo di Speranza in un momento difficile della nostra vita. Il sindaco ha mostrato di avere apprezzato il dono che terrà in mostra al Comune con l’indicazione dei due giovanissimi autori e della loro insegnante.