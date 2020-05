Il business della marijuana tra serre e piantagioni nel territorio licatese

Il territorio della città di Licata, da anni a questa parte, è considerato da più parti la “patria” dell’oro verde, come è conosciuta la marijuana. In questa zona, in alcuni “giri”, sembra quasi diventata una moda quella di dar vita a serre e piantagioni, tra le mura domestiche, in terreni abbandonati o coltivati a frutteti o altro.

Un business per qualcuno, per altri un hobby o semplicemente lo “sfizio” di avere della “roba” fatta in casa da consumare. Alcune “location” sono proprio scelte per portare avanti la coltivazione in un contesto perfetto per camuffarsi. Ed ecco che fra tante serre di pomodori, zucchine, meloni, alberelli e cespugli vari, spuntano decine e decine di piante di marijuana.

Decine le operazioni e i sequestri messi a segno dai Carabinieri e dalla polizia di Stato.