Giro di cocaina in città, tre arresti tra cui due corrieri. Il sospetto di altre consegne

Gli agenti della squadra Mobile di Agrigento hanno avviato le indagini sulla presenza di due corrieri palermitani, giunti in città, per lasciare una “partita” di cocaina ad un agrigentino, ma c’è il sospetto che avessero effettuato altre consegne. I tre sono finiti in manette.

Si tratta di Angelo Infantino, 30 anni di Agrigento, Giampiero Capaci di 38 anni e Giuseppe Giappone di 28 anni, entrambi di Palermo. Oltre alla polvere bianca, sequestrata una somma in denaro.

Tutto quanto sarebbe stato frutto di un’accurata attività investigativa. Alla vista del trentenne intendo a recuperare qualcosa dalle mani di uno dei soggetti, la decisione di intervenire. Il blitz in due fasi. Infantino è stato bloccato in via Alletto, dalle parti di via Garibaldi, proprio davanti ad un garage nella sua disponibilità. Aveva un sacchetto contenente cocaina.

I due palermitani, invece, che si erano allontanati in auto, sono stati fermati in via XXV Aprile. All’agrigentino sequestrati quasi 53 grammi di polvere bianca, e ai due “corrieri” 3.750 euro in contanti.