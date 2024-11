Il Black Friday attira ogni anno l’interesse dei consumatori a caccia dell’affare, ma non è solo una festa dello shopping. Sebbene rappresenti un’occasione per chi è amante dello “sconto a tutti i costi”, potrebbe anche essere una risposta alla crisi delle vendite nel settore della moda, soprattutto con il Natale alle porte. Tuttavia, c’è chi teme che questa corsa agli sconti finisca per danneggiare i negozianti. Le offerte promozionali, infatti, spesso richiedono un sacrificio economico che erode margini già ridotti.

I dati del Black Friday: consumi in crescita

Secondo l’annuale indagine di Confcommercio-Format, il 67,2% degli italiani prevede di fare acquisti durante la settimana del Black Friday. Cresce anche il numero di persone che approfitta di questa occasione per anticipare i regali natalizi, con un aumento significativo rispetto al 2023 (dal 53,7% a quasi due su tre).

Donne e adulti sotto i 50 anni, soprattutto al Nord Italia, sono i principali protagonisti di questa stagione di shopping. Le categorie merceologiche più cercate confermano alcune tendenze: l’abbigliamento resta al primo posto, nonostante un leggero calo (dal 57% al 53%), mentre l’elettronica registra un’importante crescita, passando dal 44,7% al 52,2%. Anche i prodotti per la cura della persona, i gioielli, i libri e gli articoli per bambini sono in aumento.

Il budget medio degli italiani per il Black Friday raggiunge quest’anno i 261 euro, in crescita rispetto ai 236 euro del 2023.

L’appello di Federmoda e Confcommercio

“Il consiglio – dichiara Alfonso Valenza, Presidente provinciale di Federmoda Agrigento – è di acquistare nei negozi di prossimità, quelli di fiducia, dove trasparenza e servizio, oltre che il prezzo, sono sempre e più che garantiti”.

Tuttavia, Valenza mette in guardia: “L’aumento delle vendite in periodi specifici, come il Black Friday o le festività natalizie, non basta a garantire la stabilità del settore. Queste iniziative, pur rappresentando opportunità, rischiano di spostare il grosso dei volumi di vendita verso le piattaforme online, con conseguenze negative sui margini dei piccoli negozi, che sono il cuore delle nostre città”.

La situazione economica non aiuta: molti negozi di abbigliamento stanno subendo un calo delle vendite che rischia di essere irreversibile. Federmoda Agrigento chiede un intervento immediato delle istituzioni per sostenere le piccole aziende, pilastri delle comunità locali, non solo dal punto di vista economico ma anche sociale.

Giuseppe Caruana, Presidente provinciale di Confcommercio Agrigento, sottolinea: “Acquistare nei negozi di vicinato significa contrastare la desertificazione commerciale delle nostre città. I negozi di prossimità non sono solo luoghi di acquisto, ma veri e propri aggregatori sociali che rafforzano il legame tra cittadini e quartiere”.

Il Black Friday, se da un lato rappresenta un’opportunità per anticipare i regali di Natale e soddisfare i consumatori, dall’altro espone i negozianti a sacrifici economici sempre più pesanti. Per garantire un futuro ai piccoli commercianti e alle nostre città, la scelta di acquistare localmente diventa un gesto di responsabilità sociale.

