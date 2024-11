Il commercio elettronico (e-commerce) in Italia coinvolge milioni di consumatori, abituati in maniera saltuaria o periodica ad effettuare online i propri acquisti; secondo i dati pubblicati da Idealo lo scorso febbraio all’interno del White Paper 2024 sull’e-commerce, l’85,3% degli utenti digitali italiani effettua mediamente un acquisto online su base mensile. Dal punto di vista merceologico, l’offerta spazia dall’elettronica di consumo ai capi d’abbigliamento, passando per i prodotti di bellezza e il gaming. Nel variegato universo dell’e-commerce trovano posto anche gli articoli per auto e moto, tra i quali gli pneumatici; sempre più spesso, gli automobilisti visitano gli store online di rivenditori specializzati come euroimportpneumatici.com non solo per reperire informazioni di natura tecnica o per confrontare i prezzi, ma anche per valutare l’acquisto delle gomme di ricambio per la propria auto o moto.

Perché affidarsi all’online

Sono diversi i fattori che alimentano lo shopping online, e molti di questi giocano un ruolo di primo piano anche per quanto riguarda il segmento degli pneumatici di ricambio. In primo luogo, gli shop online consentono di accedere rapidamente ad un assortimento merceologico potenzialmente sconfinato; in aggiunta, bastano pochi istanti per verificare se un set di gomme o un singolo modello è subito disponibile oppure non è presente in magazzino (e se, eventualmente, lo sarà nuovamente). Come già accennato, poi, una rapida ricerca online tra i vari retailer digitali permette di confrontare i prezzi, e individuare l’opzione che meglio si addice alle proprie esigenze. C’è poi un altro aspetto da sottolineare: il confine tra canali fisici e digitali sta diventando progressivamente più sfumato; se un tempo le ricerche online si concretizzavano in acquisti in negozio, oggi non di rado accade anche il contrario; l’utente valuta in prima persona un articolo di proprio interesse e poi valutare se comprarlo tramite uno shop digitale.

Acquistare al momento giusto

Uno degli aspetti che caratterizza il mercato delle gomme di ricambio è la stagionalità. Poiché esistono due tipi di pneumatici stagionali (gli estivi e gli invernali), oltre ad una categoria ‘all season’ (le cosiddette ‘4 stagioni’), domanda e offerta tendono a variare durante l’anno solare. A ciò si aggiunge il fattore normativo: in Italia l’obbligo di dotazioni invernali (pneumatici da neve o catene a bordo) vige da novembre ad aprile, su buona parte delle strade extraurbane, incluse provinciali e regionali.

Stando a quanto riporta il White Paper 2024 sull’e-commerce di Idealo, ad esempio, in estate (precisamente ad agosto) è più probabile che gli pneumatici 4 stagioni e quelli per moto costino meno, rispetto ad altri periodi dell’anno. Di contro, in autunno conviene maggiormante acquistare gli pneumatici invernali; quasi fisiologicamente, dicembre è il mese migliore per acquistare le gomme estive. Il report, inoltre, sottolinea come in primavera siano particolarmente ricercati gli pneumatici estivi e da moto; il motivo è semplice: entrambe le tipologie di gomma possono essere utilizzate quasi esclusivamente in estate.

Scegliere gli shop online italiani

In linea generale, gli shop online italiani sono particolarmente competitivi e nella maggior parte dei casi garantiscono un buon margine di risparmio agli acquirenti. È quanto si legge nel report di Idealo: per gli pneumatici estivi, ad esempio, in quasi il 90% dei casi i retailer italiani offrono prezzi più convenienti rispetto a quelli esteri.

Comparazione dei prezzi

Infine, è possibile massimizzare il risparmio tramite un’accurata comparazione dei prezzi; ciò non vuol dire confrontrare solo quello di vendita, ma tenere conto anche di costi accessori, a partire dalle spese di spedizione. Non di rado, infatti, raggiunge una certa soglia di spesa, il venditore offre la spedizione gratuita; in tal caso, occorre valutare se, ad esempio, conviene comprare un intero set di gomme di ricambio o cercare un’alternativa più vantaggiosa.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp