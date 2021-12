Il bilancio di fine anno del Sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè: “Il 2022 sarà l’anno della svolta”

“Una svolta, una rivoluzione epocale”. A parlare è il sindaco di Agrigento, Franco Micciché che questa mattina, 29 dicembre, a palazzo di città, ha incontrato la stampa per il bilancio di fine anno. “Quest’anno abbiamo lavorato nell’ombra- ha detto il primo cittadino- per preparare tutti quei progetti propedeutici allo sviluppo”. Franco Micciché ha poi affrontato l’argomento Covid raccomandando prudenza ma ha anche annunciato l’attivazione di un drive in nella zona industriale, per effettuare i tamponi, e di ripristinare quello di contrada Caos. “Voglio fare un controllo selettivo sui tamponi che vengono fatti a livello domiciliare – ha fatto sapere il primo cittadino– mi si viene detto che spesso qualcuno risulta positivo ma non viene registrato e continua a fare la vita di sempre”.

