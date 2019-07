Il 31 luglio grande festa per la chiusura del campus estivo

Volge al termine con successo il campus estivo organizzato dalla Pallavolo Aragona. Iniziate lo scorso 1 luglio, le attività ludico-sportive dei numerosi ragazzi iscritti terminerà il prossimo 31 luglio con una grande festa al Green Park Village nei pressi del bivio di Campofranco, sulla strada statale 189 Agrigento – Palermo. Sono previsti giochi in piscina, cena a base di pizza e bagno di mezzanotte. Saranno presenti anche i genitori dei bambini iscritti al campus, diretto dalle responsabili del settore giovanile della Pallavolo Aragona, Francesca Scollo e Carina Gotte, coadiuvate dalla giocatrice e capitano della “Seap – Dalli Cardillo Aragona”, Francesca Cusumano. La società, con in testa il presidente Nino Di Giacomo, ringrazia l’azienda Mediterranea Serramenti e il Bar Europa per la gentile collaborazione. Infine, la società ringrazia le famiglie per la collaborazione e augurano buona estate a tutti.