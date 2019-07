Asd Akragas Futsal: accordo per la permanenza nella città dei Templi di Pierangelo Toledo

Asd Akragas Futsal comunica di aver trovato l’accordo per la permanenza nella città dei Templi di Pierangelo Toledo.

Toledo già da due anni con la squadra biancazzurra, sposa il progetto della società akragantina come vera e propria scelta di vita: “date le sue qualità e la giovane età ed essendo stato seguito da molti club anche di A2, la sua permanenza all’ombra delle Valle non può che essere considerata in tal modo” – commenta la dirigenza agrigentina.

Giocatore duttile, molto forte sia fisicamente che tatticamente, grande carisma e ledership innata il suo biglietto da visita.

“Sono molto contento di riabbracciare il progetto dell’Akragas Futsal”, il commento di Toledo, “mi metterò come sempre al servizio dei compagni ed a disposizione del mister dando, come sempre tutto me stesso, l’idea di far parte di un progetto che vede come punto focale la valorizzazione di una eccellenza sportiva del nostro territorio è stata la molla principale che mi ha fatto scegliere la società bianco azzurra” – conclude

Toledo va ad arricchire il giovane rooster biancoazzurro, che oltre a quella di Pierangelo vedrà la riconferma di leder indiscussi e di tante battaglie come Francesco Daino e Federico Sutera Sardo, oltre che agli ottimi Francolino, Sacco, Consentino, Roccaforte, Sodano e Di Gangi, giovani ma con già una buona esperienza nella calcio a 5 nazionale e regionale ed all’intero blocco dell’Under 19 che cosi bene a fatto nella scorsa stagione.

Inoltre la dirigenza tiene sempre l’occhio vigile sul mercato in entrata sia nazionale che internazionale alla ricerca di nuovi talenti che possano sposare il nuovo corso bianco azzurro, con particolare interesse alla valorizzazione dei giovani del territorio, speranzosa di poter regale a mister Giuseppe Castiglione e al suo vice Armando Burgio, tasselli importanti per costruire un rooster che possa ben figurare in questa stagione e possa essere con il tempo l’ossatura di un progetto che si rilancia e si vuole consolidare nel tempo.