Il 30 scadono le iscrizioni all’UniversitÃ  di Agrigento

Ultimi giorni per iscriversi all’università Ecua di Agrigento. Scade infatti il 30 settembre prossimo il termine per potersi iscrivere ai corsi di laurea triennale in Architettura dell’ambiente costruito, Servizio sociale, Scienze dell’educazione, Mediazione linguistica e culturale ed Economia e amministrazione aziendale. In un momento in cui spostarsi per studiare costituisce oltre che un costo, anche un rischio per la propria salute, il consorzio universitario di Agrigento offre agli studenti agrigentini e non solo, la possibilità di studiare di presenza oppure on line, a loro scelta. Tutte le lezioni saranno comunque svolte da docenti di altissimo profilo. Si tratta di corsi di laurea moderni e al passo con i tempi e che consentono di studiare sul posto ma anche da casa.

Il Consorzio universitario di Agrigento, com’è noto, ha da alcune settimana una nuova governance guidata dal dott. Mangiacavallo ed è sicuro che presto verrà potenziato con altri corsi e con nuove opportunità.