Consuntivo e previsioni del giornalista Stelio Zaccaria: 2019 negativo, 2020 sarà anno della svolta. Zaccaria, commenta anche la scelta di spendere 60mila euro della tassa di soggiorno per il concerto di Capodanno. Secondo il giornalista de La Sicilia questi soldi potevano essere utilizzati ad esempio per la potatura degli alberi del Viale della Vittoria o per altre opere destinate al decoro della città.