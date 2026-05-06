In occasione del 104° anniversario della morte del Servo di Dio Don Michele Martorana, la Comunità di San Giovanni Gemini ha vissuto una giornata intensa di fede, memoria viva e impegno. Nella Chiesa Madre del paese dell’entroterra agrigentino si è svolta una celebrazione molto partecipata, presieduta dall’Arciprete e Assistente parrocchiale dell’Azione Cattolica locale Don Gianluca Arcuri e concelebrata da Don Totò Traina, storico assistente di AC, alla presenza del Sindaco di San Giovanni Gemini Dino Zimbardo e dell’Amministrazione, della famiglia di Don Michele, dell’Azione Cattolica di San Giovanni Gemini che porta il suo nome, degli Amici di Don Michele, dei ragazzi dell’Oratorio festivo che ha fondato e che porta il suo nome. Don Gianluca ha ricordato Don Michele come autentico apostolo dei giovani, prete sociale, fondatore dell’Azione Cattolica di San Giovanni Gemini e della diocesi agrigentina. Per l’occasione è stata anche esposta la storica bandiera dell’Azione Cattolica, risalente al 1911, segno tangibile di una tradizione educativa e spirituale ancora palpitante.

Uno dei momenti più significativi è stato quello della benedizione da parte di Don Gianluca e della consegna degli spillini con lo stemma dell’Azione Cattolica, donati dalla Presidente dell’Azione Cattolica “Don Michele Martorana” di San Giovanni Gemini Irene Catarella ai membri dell’AC, nel Salone della Chiesa Madre proprio sotto la targa in marmo posta per il giubileo 2025 a ricordo del 103° anniversario della morte di Don Michele alla presenza dei gruppi di AC di tutta la diocesi, dell’Arcivescovo di Agrigento Alessandro Damiano e del Presidente Nazionale di AC Giuseppe Notarstefano. La Presidente Catarella ha sottolineato come lo spillino rappresenti non solo un segno di appartenenza, ma anche una responsabilità concreta: quella di continuare a essere testimoni credibili di Cristo, seguendo l’esempio luminoso del fondatore Don Michele.

Toccante anche il ricordo offerto dalla famiglia Martorana, che ha evidenziato come Don Michele abbia donato interamente se stesso, i suoi beni materiali e ogni sua capacità, al servizio di tutti, soprattutto dei giovani. Un amore così profondo da lasciare loro, realmente, il suo cuore, oggi custodito nella cappella di San Giovanni Battista nella Chiesa Madre, dove riposano i suoi resti mortali.

Durante la celebrazione, spazio soprattutto ai più giovani: i ragazzi del catechismo e dell’oratorio hanno ricevuto le croci in preparazione alla Prima Comunione, vivendo un’esperienza di grande emozione e partecipazione.

La giornata, coincisa con quella del Buon Pastore e con la tradizionale giornata pro-seminario, è stata arricchita dalla testimonianza del seminarista Giuseppe Alfano, che ha condiviso il valore e la bellezza della vocazione sacerdotale, proprio sull’esempio di Don Martorana.

Il sindaco di San Giovanni Gemini Dino Zimbardo, presente con l’Amministrazione, ha espresso l’orgoglio e l’onore dell’intera comunità per aver un concittadino così illustre, interamente dedito al bene comune. Don Michele Martorana, infatti, ha lasciato un’impronta profonda e concreta nella vita del paese: fondatore della banda musicale, dell’oratorio festivo che porta il suo nome e dell’Azione Cattolica locale e diocesana, continua ancora oggi a essere un punto di riferimento spirituale ed educativo per l’intera comunità.

Una giornata densa di significato, dunque, che ha saputo unire memoria e attualità, nel segno di una testimonianza che continua a parlare a tutti gli esseri umani di buona volontà e, in particolare, alle nuove generazioni.

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