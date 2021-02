IELTS: le cose da sapere sulla certificazione di lingua

Se avete in programma di andare a studiare o lavorare nel Regno Unito, probabilmente avrete già sentito parlare della IELTS, la certificazione che bisogna necessariamente ottenere. È infatti quella più famosa in assoluto ed è riconosciuta a livello internazionale, molto più di PET e FIRST. Prima di cercare lavoro, informarsi su dove andare a vivere o candidarsi per accedere ad università come Cambridge oppure Oxford dunque, conviene sostenere il test di lingue.

Fortunatamente, oggi esistono dei corsi specifici che forniscono un’adeguata preparazione IELTS, in modo da ottenere un buon voto in questo esame e non avere problemi. È importante infatti ricordare che in molti ambiti non è sufficiente essere in possesso della certificazione, ma bisogna anche aver raggiunto un certo punteggio. Vediamo tutto quello che c’è da sapere sulla IELTS.

IELTS: cos’è e come funziona

La IELTS è una certificazione di conoscenza della lingua inglese che viene riconosciuta a livello ufficiale in moltissimi Paesi e che in molti casi è proprio necessaria. Bisogna però ricordare che esistono due versioni di IELTS: la Academic e la General Training, che vanno scelte in base all’obiettivo che si vuole raggiungere.

La Academic IELTS è un test mirato a dimostrare la conoscenza della lingua inglese, sia dal punto di vista della comprensione che della capacità di esprimersi in ambito accademico. Questa è la versione più diffusa, richiesta in molti ambiti professionali di livello ma anche per accedere a tutte le università del Regno Unito come Cambridge, per esempio.

La General Training IELTS è invece una versione più semplice rispetto alla precedente, solitamente scelta da coloro che necessitano di tale certificazione ai fini d’immigrazione. Viene riconosciuta ufficialmente da vari Paesi tra cui Regno Unito, Canada, Australia e Nuova Zelanda.

Il sistema di punteggio

Quando si sostiene un esame per ottenere la certificazione IELTS, viene assegnato un determinato punteggio. Non si tratta dunque di un test che è sufficiente superare, perché in molti casi il voto può fare la differenza. Chi intende ad esempio entrare all’università di Cambridge deve aver raggiunto un punteggio minimo di 7.5 perché questo è un requisito necessario. Con un voto inferiore dunque non si ha la possibilità di candidarsi. Il sistema di punteggio previsto dalla IELTS va da 1 a 9.

Come prepararsi per l’esame

Sostenere l’esame IELTS non è certo una passeggiata ed ottenere un buon punteggio è ancora più difficile. Bisogna infatti dimostrare una padronanza della lingua inglese davvero elevata, quindi non conviene sottovalutare il test, anche se si è convinti di conoscere a fondo l’idioma.

Per non avere problemi da nessun punto di vista, è consigliabile iscriversi ad un corso specifico di preparazione a questo test in particolare. Ne esistono diversi anche in Italia e si tratta del percorso migliore per non rischiare di essere bocciati all’esame o di ottenere un punteggio inferiore a quello necessario per l’accesso all’università. Prepararsi per la IELTS non è impossibile, ma ci vogliono impegno e costanza. Inoltre, avere un percorso da seguire già delineato si rivela utilissimo, perché sono diversi gli aspetti sui quali concentrarsi.