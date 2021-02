Connessi sicuri, l’istituto Fermi celebra il Safer Internet Day

Il 9 febbraio è stata celebrata , in contemporanea in tutto il mondo, il Safer Internet Day (SID), la giornata mondiale per la sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla Commissione Europea per un uso consapevole della rete. L’istituto tecnico professionale “Fermi” di Aragona , diretto da Elisa Casalicchio, ha voluto organizzate un evento formativo/illustrativo rivolto ai ragazzi che si è svolto questa mattina con una diretta Facebook. Gli argomenti del seminario: Safer Internet Day, Cyberbullismo, Internet, Cloud, Nuovi media, Uso consapevole del web, Legge 71 del 2017, Sexting, Revenge porn. A relazionare i docenti : Massimo Ginex, Sebastiano Raeli, Giuseppe Callea. Dal cyberbullismo ai social, ogni anno il Safer Internet Day (SID) mira ad affrontare le questioni attuali che influenzano soprattutto i giovani utenti online. Internet è uno strumento potente con enormi opportunità di apprendimento, miglioramento delle competenze e acquisizione di nuove abilità e conoscenze. Tuttavia, alle opportunità, spesso, si associano i rischi. L’obiettivo del SID è quello di aumentare la consapevolezza, ma anche di aiutare con azioni concrete per creare non solo un luogo sicuro ma anche un posto migliore dove stare quando si è online. Al fine di raggiungere questo obiettivo, il SID offre la possibilità a giovani studenti, insegnanti, genitori, industria, responsabili politici, decisori e altre parti interessate di co-creare una rete informatica migliore.