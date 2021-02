Ibla canta De André e non convince Rudy Zerby

Questa volta non ha convinto del tutto il suo coach Rudy Zerby, la giovane e talentuosa cantante empedoclina Ibla che, nel pomeridiano di Amici, ha interpretato il celebre brano di De Andre’, Don Raffae’. “Ti do un 7″ – ha detto Zerby- perché anche se hai cantato bene, ti è mancata quell’ironia che il brano richiede” . A prendere le parti di Ibla invece Arisa e Anna Pettinelli che hanno criticato il voto dato all’allieva, che secondo entrambe invece, avrebbe meritato molto di più. Anche Ibla ha voluto chiarire di aver affrontato il pezzo assegnatole, come se fosse la protagonista della storia e si è detta dispiaciuta di non aver trasmesso la sua interpretazione a Rudy. Il coach da parte sua ha rincarato la dose rispondendo: ” E’ un film che ti sei fatta tu!”. Noi come al solito invece l’ abbiamo trovata bravissima e continuiamo a sostenerla in questa bellissima esperienza che ci auguriamo la porti al Serale di Amici.

Foto Web