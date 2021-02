Covid, la provincia di Agrigento ultima in Italia per numero di nuovi contagi.

La provincia di Agrigento è ultima in Italia per totale dei positivi ogni 100mila abitanti da inizio pandemia. Negli ultimi 14 giorni c’è stato un calo che attesta la provincia al di sotto della media nazionale. Penultima nella classifica è Lecce. I dati complessivi “descrivono una situazione generalmente in miglioramento” ma “non sufficiente, secondo i parametri del ministero della Salute, a fare uscire la Sicilia dalla zona di rischio arancione”. Le raccomandazioni da parte dei sanitari e dei sindaci della provincia agrigentina è a non abbassare l’attenzione. Quella che si aprirà sarà ancora una settimana in zona arancione ma le restrizioni scadranno il prossimo 15 febbraio. Se la curva pandemia dovesse continuare a scendere, l’isola potrebbe diventare zona gialla.