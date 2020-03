I vini da degustare in base ai giorni della settimana. Da lunedì a domenica, da nord a sud dell’Italia, le etichette consigliate per momenti di-vini.

Il vino più famoso e premiato d’Italia della Cantina San Michele Appiano è perfetto per iniziare la settimana col piede giusto. Un bianco di classe superiore dal frutto seducente, eccellente mineralità e persistenza. Questo nettare della linea di punta Sanct Valentin, è ottimo per accompagnare piatti di pesce, come il pesce persico e la sogliola oppure con il salmerino in salsa di peperoni, oppure ancora con un saporito risotto alle verdure. Da servire da 8 a 10 gradi.

Milano, 23 marzo 2020 – Sette giorni di-vini, in compagnia di grandi etichette italiane da degustare come veri sommelier. Da nord a sud, dall’Alto Adige, alla Sicilia, passando per il Piemonte e la Romagna, ecco i vini perfetti per ogni giorno della settimana.

Ad accompagnarci verso la metà della settimana ci pensano le bollicine di Cuvage Rosè Brut. Cuvage, casa spumantiera piemontese del gruppo Mondodelvino Spa, produce questo spumante dal colore cipria tenue da uve 100% Nebbiolo che in bocca rivelano tutta la loro personalità, con grande eleganza ed equilibrio. Dal perlage fine e molto persistente, il Cuvage Rosè Brut trova la sua massima espressione con i crostacei crudi e sapientemente cucinati e con gli insaccati nobili.

Giovedì – Prugneto Romagna DOC Sangiovese Superiore Poderi del Nespoli – Romagna

Il Prugneto di Poderi del Nespoli, cantina del gruppo Mondodelvino Spa, è la tipica espressione del Sangiovese di Romagna perfetto per la giornata che divide l’inizio e la fine della settimana. Il Prugneto e la sua freschezza si sono fatti apprezzare dalla critica, ottenendo numerosi riconoscimenti negli anni. Dal colore rosso rubino e dal profumo intenso di frutta rossa, incanta con i tannini morbidi e le note di viola, ciliegia e prugna oltre a un retrogusto speziato e persistente. Perfetto per accompagnare la pasta fatta a mano, ravioli di piccione con rosmarino e salsa al vino rosso, arrosti, costate di manzo alla griglia, formaggi stagionati. Da servire a 16° C.

Venerdì – Sirmian Pinot Bianco – Nals Margreid – Alto Adige

Per chi l’aperitivo ama concederselo nella giornata del venerdì, il Pinot Bianco Sirmian rappresenta una scelta di prim’ordine. Sirmian è l’essenza rappresentativa di Nals Margreid e una delle etichette più note che la cantina produce fin dal 1971. Di eccellente mineralità, fresco e vivace al palato, questo Pinot Bianco elegante e sofisticato accompagna divinamente antipasti, primi piatti e secondi di pesce. Da servire a una temperatura di 10° C.

Sabato – Passito Baronesse – Nals Margreid – Alto Adige

Il sabato è la giornata in cui non guasta un tocco di dolcezza, quello del Passito Riserva Baronesse di Nals Margreid. La raccolta delle uve di Moscato Giallo che compongono questo vino, avviene in un momento preciso dell’autunno, quando le ultime giornate di sole hanno fatto raggiungere ai frutti la perfetta maturazione e la complessità aromatica. L’uvaggio trascorre poi alcuni mesi di riposo sui graticci dell’antica Tenuta Baron Salvadori, storica tenuta appartenente alla cantina, dove a fine ‘800 si lavoravano i bachi da seta. I profumi di frutta gialla sciroppata e miele, il sorso vellutato e delicatamente dolce, promuove il passito Baronesse a perfetto protagonista del fine settimana. Da servire a temperatura di 10° C.

Domenica – Etna Bianco, Etna Rosso Villa dei Baroni – Carranco – Sicilia

La domenica è la giornata perfetta per regalarsi una doppia degustazione, con la coppia di vini vulcanici della Tenuta siciliana Carranco.

L’Etna Bianco nasce da uve 100% Carricante, vitigno autoctono antichissimo. Un bianco di grande struttura e longevità, caratterizzato da un sapore complesso, sapido, intenso ed elegante, con note fruttate di mela verde e agrumi. Da servire a una temperatura tra i 10 e i 12°C.

L’Etna Rosso è prodotto con uve 100% Nerello Mascalese, considerato il re tra i vitigni autoctoni dell’Etna. Le uve vengono coltivate all’interno della tenuta Carranco, su vigne vecchie circa 50 anni. Vinificato in vasche in cemento come da più antica tradizione, e invecchiato nelle grandi botti di rovere, questo vino esprime la personalità vulcanica della sua terra d’origine, una spiccata mineralità e acidità, con un finale molto elegante con un tannino leggero, setoso e sapido, sentori fruttati intensi si alternano a note più speziate. Da servire a una temperatura tra i 16 e i 18°C.