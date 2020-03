Emergenza coronavirus e la laurea a distanza nel salone di casa

Denise Rametta, dottoressa in lingue, letterature straniere e tecniche della mediazione linguistica.

Il decreto del presidente Conte non ha interrotto la gioia degli studenti. Denis si laurea in salotto e la tesi la discute al pc ed in videoconferenza. Non è la prima agrigentina a laurearsi così, già altri i suoi colleghi, anche di altri atenei, hanno deciso di farlo al tempo del coronavirus con la modalità a distanza. Una seduta travagliata fino alla fine, ma ugualmente emozionante e non è mancato l’omaggio floreale con tanto di corona di alloro, rigorosamente ordinata online.

Dopo tre anni di università – dice Denise – mi ritrovo a discutere la tesi a casa, senza i parenti al completo, senza la tesi stampata, senza festeggiamenti in facoltà…

Ma nonostante tutto, anche questo traguardo è stato raggiunto!

Congratulazioni a Denise da parte degli amici:

siamo felici di condividere con te la gioia di questo giorno speciale. Passo dopo passo, esame dopo esame, hai raggiunto questo splendido traguardo. Siamo fiere di te, Laura ,Alida, Alina, Mariella ,Manuela ed Annalisa