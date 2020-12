I vigili del fuoco aprono la porta: trovata morta in casa la mattina di Natale

Non dava più notizie di sé. Alcuni familiari e vicini, la mattina di Natale, hanno dato l’allarme al centralino unico di emergenza del 112. I vigili del fuoco hanno aperto la porta d’ingresso, ed appena dentro casa hanno trovato l’anziana proprietaria, oramai priva di vita. Si tratta di un novantenne di Agrigento, che viveva da sola, in una abitazione di via Papa Luciani, nel centro abitato della Città dei Templi.

Sul posto accorsi anche i carabinieri, e un’ambulanza del 118. Il personale sanitario ha constatato l’avvenuto decesso. Dal sopralluogo effettuato in seguito al rinvenimento non sembra essersi trattato di una morte violenta, e la casa come accertato, era chiusa dall’interno.

Avvertito il magistrato di turno, che ha disposto la sola ricognizione cadaverica, visto il parere dello stesso medico legale, che parlerebbe di morte per cause naturali. Per prelevare il cadavere sono state avviate, comunque, tutte le procedure previste per un caso “sospetto” di Covid-19.