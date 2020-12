Aperta indagine su incendio appiccato sul portone di un’abitazione

Se si sia trattato di un avvertimento, o una vendetta, oppure ancora un raid vandalico, è ancora al vaglio dei carabinieri, alle prese con le indagini per dare una spiegazione al grave gesto. Qualcuno ha dato alle fiamme la porta d’ingresso dell’abitazione, dove vive una famiglia di Canicattì, in via Duca degli Abbruzzi, nel centro canicattinese. Il fatto è accaduto nelle ore precedenti la vigilia di Natale, in un orario notturno le 4, dove vige il coprifuoco.

Da una prima ricostruzione dell’accaduto, quasi sicuramente, uno o più ignoti incendiari, approfittando dell’oscurità e della strada deserta, hanno versato della benzina sul portone della palazzina, e dopo avere appiccato il fuoco, si sono allontanati. Per fortuna il rumore e la puzza di bruciato hanno svegliato alcuni residenti della zona, i quali, prima ancora, che il panico prendesse il sopravvento, e le fiamme avvolgessero completamente il portone, hanno avuto la forza di chiedere aiuto.

Quando sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì, le fiamme si stavano già propagando. Sul posto sono accorsi i carabinieri della locale Compagnia, che hanno avviato le indagini.